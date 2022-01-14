وول ستريت جورنال: 4 إصابات جديدة بـ "متلازمة هافانا" بين الدبلوماسيين الأمريكيين

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إصابة 4 حالات إضافية بين المسؤولين الذين يخدمون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في باريس وجنيف بما يعرف بالمرض الغامض او "متلازمة هافانا".

وأشارت الصحيفة الى ان الولايات المتحدة وروسيا اجريا محادثات أمنية يوم الاثنين بشأن زيادة قوات موسكو بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت الصحيفة أن اربعة مسؤولين في القنصلية الأمريكية في جنيف أبلغوا عن أعراض المتلازمة الغامضة ونُقل واحد منهم على الأقل من سويسرا إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، كما تم تسجيل حالات في الصين وكولومبيا وألمانيا والنمسا وصربيا.

من جانبه اكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن الحكومة الأمريكية تعمل على حل اللغز، وقال إن القضية قد أثيرت مع روسيا ولكن لم يتم اتخاذ قرار.

يحمل المرض الغامض أعراضًا تشمل الصداع النصفي والغثيان وهفوات الذاكرة والدوخة، وتم الإبلاغ عنه لأول مرة بين المسؤولين الأمريكيين في العاصمة الكوبية في عام 2016.

تشمل أعراض متلازمة هافانا الضوضاء الصاخبة وألم الأذن وضغط الرأس الشديد أو الاهتزاز والدوخة والمشاكل البصرية والصعوبات المعرفية ، ولا يزال الكثيرون يعانون من هذه المشاكل الصحية أو غيرها ، وفقًا للأكاديميات الوطنية للعلوم

وأبلغ البعض عن سماع ضوضاء عالية قبل ظهور الأعراض المفاجئ، لكن من غير الواضح ما إذا كان الضحايا يعانون من أي ضرر عصبي أو أي ضرر طويل الأمد ومن غير الواضح ما الذي قد يكون سبب هذا الضرر.