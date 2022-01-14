اليوم السابع
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وفد من نقابة المهندسين يزور مصنع كيما للأسمدة بأسوان

الجمعة، 14 يناير 2022 08:19 م
وفد من نقابة المهندسين يزور مصنع كيما للأسمدة بأسوان وفد من نقابة المهندسين يزور أكبر مصنع للأسمدة بالشرق الأوسط بأسوان
كتبت آية دعبس

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أجرى وفد من النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، وعضوية كل من: المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، بزيارة لمصنع (كيما)، بمحافظة أسوان، واستمعوا إلى شرح تفصيلى عن مراحل التصنيع ومعدلات الإنتاج والتكاليف.
 
جاء ذلك ضمن زيارة وفد النقابة العامة للمهندسين، إلى أسوان، لحضور احتفالية نقابة مهندسي أسوان الفرعية برئاسة المهندس محمد فرج الله بتكريم المهندسين الرواد والمتميزين بمختلف المجالات، واستقبل وفد النقابة العامة: المهندس محمد فرج الله رئيس نقابة مهندسى أسوان الفرعية.
 
وقد اعتذر أبوسنة، عن إمكانية حضور النقيب العام المهندس هانى ضاحى، نظرا لتعرضه لظروف صحية طارئة داعيا الله له بسرعة الشفاء.
 
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نقابة المهندسين

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الصناعات الكيماوية المصرية للاسمدة

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