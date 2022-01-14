وزير الرى: التوعية بقضايا المياه نجحت فى تحويل زمام 800 ألف فدان للرى الحديث

كتبت أسماء نصار

شارك المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الرى لشئون إدارة المياه ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة ومديرى عموم رى غرب البحيرة والتطوير والتوجيه المائى بغرب الدلتا ومدير الإدارة الزراعية بالدلنجات ورؤساء ومديرى الجمعيات الزراعية بالدلنجات، فى ندوى حول تأهيل المساقى والرى الحديث بمقر الإدارة الزراعية بالدلنجات بمحافظة البحيرة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري باستكمال برنامج وخطة الوزارة بإقامة مؤتمرات وندوات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر الى الري الحديث

وأكد عبد العاطى، الدور الهام الذى تمثله هذه المؤتمرات والندوات فى مجال التوعية بقضايا المياه ، والتى نجحت على سبيل المثال في قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام 800 ألف فدان على نفقتهم الخاصة ، مشيراً إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وخلال الندوة قام ممثلى وزارة الري بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر ، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعى لكافة المزارعين .

كما تم خلال الندوة عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث ، وما نتج عن ذلك من ترشيد في إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الإسمدة والعمالة والطاقة ، شرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله ، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والإجابة على جميع إستفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ ، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، وقد أبدى جميع الحضور الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.

واختتمت فعاليات الندوة بالإتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد إجتماعات إسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.

وأعقب الندوة المرور على مساحات من الأراضى الزراعية تم تحويلها من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، كما تم المرور على أعمال تأهيل ترعتى أبيا والحمراوية بزمام هندسة رى كوم حماده لاستنهاض الهمم لزيادة معدلات التنفيذ والتأكيد على جودة الأعمال حسب المواصفات الفنية وفى حضور اطقم الإشراف.