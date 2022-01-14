وزير الخارجية اليمنى يبحث هاتفيًا مع مسئول أممى التطورات العسكرية فى البلاد

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، هاتفيًا الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرغ، التطورات العسكرية والميدانية في البلاد.

واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الوضع الإنساني في محافظة مأرب التي يواجه سكانها بما فيهم أكثر من 2 مليون نازح عدوانًا همجيًا مستمرًا من قبل الميليشيات الحوثية منذ أكثر من عامين، كما تطرقا إلى الجهود الحكومية لتطبيع الأوضاع في مديريات محافظة شبوة التي عادت إلى أحضان الدولة بعد دحر الميليشيات المتمردة منها.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض كل نداءات السلام وعرقلت كل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب والعودة إلى مسار السلام، مجددًا حرص حكومة بلاده على دعم جهود السلام وإنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة اليمنيين، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعتمدة.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي أن الحل السياسي القائم على الحوار هو الضمان لبناء سلام عادل ومستدام، منوهًا بأهمية تعاون جميع الأطراف لإنجاح تلك الجهود.