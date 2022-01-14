اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 07:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية اليمنى يبحث هاتفيًا مع مسئول أممى التطورات العسكرية فى البلاد

الجمعة، 14 يناير 2022 07:00 ص
وزير الخارجية اليمنى يبحث هاتفيًا مع مسئول أممى التطورات العسكرية فى البلاد اليمن - صورة أرشيفية
أش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، هاتفيًا الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرغ، التطورات العسكرية والميدانية في البلاد.
 
واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الوضع الإنساني في محافظة مأرب التي يواجه سكانها بما فيهم أكثر من 2 مليون نازح عدوانًا همجيًا مستمرًا من قبل الميليشيات الحوثية منذ أكثر من عامين، كما تطرقا إلى الجهود الحكومية لتطبيع الأوضاع في مديريات محافظة شبوة التي عادت إلى أحضان الدولة بعد دحر الميليشيات المتمردة منها.
 
وأكد وزير الخارجية اليمني أن الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض كل نداءات السلام وعرقلت كل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب والعودة إلى مسار السلام، مجددًا حرص حكومة بلاده على دعم جهود السلام وإنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة اليمنيين، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعتمدة.
 
من جانبه، أكد المبعوث الأممي أن الحل السياسي القائم على الحوار هو الضمان لبناء سلام عادل ومستدام، منوهًا بأهمية تعاون جميع الأطراف لإنجاح تلك الجهود.

اليمن

اخبار اليمن

أحمد عوض بن مبارك

مأرب

الحوثيون

هانس جروندبرغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعثة الهند بالأمم المتحدة تدعو كافة الأطراف المعنية بالصراع فى اليمن لوقف القتال

الخميس، 13 يناير 2022 10:00 ص

ممثل شباب اليمن بمنتدى شباب العالم: بلادى لم تعد سعيدة ولدينا 4 ملايين نازح

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:24 م

التحالف العربى يكشف عن انطلاق عملية عسكرية جديدة فى اليمن

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:52 م

ملتقى "علماء ودعاة اليمن" يدين الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد المدنيين

الإثنين، 10 يناير 2022 05:03 م

"مسام" ينتزع 2427 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الأحد، 09 يناير 2022 11:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة