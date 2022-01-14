اليوم السابع
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وزير التموين يعلن تفاصيل معرض المشغولات الذهبية والمجوهرات

الجمعة، 14 يناير 2022 07:43 م
وزير التموين يعلن تفاصيل معرض المشغولات الذهبية والمجوهرات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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يعقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا غدا السبت للإعلان عن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات والذي سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022 .

 

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت بشكل تجريبي فى تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر بشكل تجريبي للحد من التلاعب في المشغولات الذهبية، والتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات حرصا على حقوق المستهلك. 

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على استخدام لتكنولوجيا الحديثة في صناعة ودمغ المشغولات الذهبية، لافتا إلى أن مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر، سيحدث طفرة كبيرة فى صناعة الذهب في مصر نظرا لأنه يواكب التكنولوجيا الحديثة، كما أنه سيحد من التلاعب في دمغ المشغولات، وبالتالي لا يستطيع أي شخص تجاهل المصلحة لدمغ المشغولات الذهبية نظرا لأنه يصعب تقليد الدمغ والتوكيد بالليزر بعكس الطرق اليدوية، كما أن هذا المشروع سيعمل أيضا على الحفاظ على حقوق المواطن.


التموين

معرض الذهب والمجوهرات

تطوير صناعة الذهب

صناعة الذهب والمجوهرات

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