كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- القضايا ذات الاهتمام ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية إضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تداعياتها ودعم جهود التعافي على مختلف المستويات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات والبرازيل والحرص على تعزيزها وتنمية مختلف جوانب التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعودها بالخير على شعبيهما.