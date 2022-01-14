نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تتهم روسيا بإعداد "عملية كاذبة" لغزو أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

صرح مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن نتائج الاستخبارات تشير إلى أن روسيا أعدت عملية بـ"علم كاذب" لغزو أوكرانيا، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

قال المسؤول إن موسكو تمهد الطريق لتلفيق ذريعة للغزو من خلال اتهام أوكرانيا بالتحضير "لهجوم وشيك" ضد القوات الروسية في شرق أوكرانيا، واضاف: "يخطط الجيش الروسي لبدء هذه الأنشطة قبل عدة أسابيع من الغزو العسكري ، الذي قد يبدأ بين منتصف يناير ومنتصف فبراير ..لقد رأينا هذا في عام 2014 مع شبه جزيرة القرم."

وكجزء من خطط "العلم الكاذب" ، لدى واشنطن معلومات تشير إلى أن موسكو قد جهزت مسبقًا مجموعة من النشطاء المدربين على حرب المدن واستخدام المتفجرات لتنفيذ أعمال تخريبية ضد القوات الروسية بالوكالة ، حسبما قال المسؤول.

تشير معلومات الولايات المتحدة أيضًا إلى أن الجهات الفاعلة المؤثرة الروسية بدأت في اختلاق الاستفزازات الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي والدولة لتبرير التدخل الروسي.

يأتي الاتهام من الولايات المتحدة بعد أسبوع من المحادثات الدبلوماسية مع حلفائها الأوروبيين وروسيا ، والتي انتهت يوم الخميس دون أي خطوات تذكر، ولم تلتزم موسكو بشكل مباشر بالانخراط في أي حوار مستقبلي.

ووفقا للتقرير، حشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية ، مما أثار مخاوف من أن موسكو ربما تخطط لغزو جارتها كما حدث عندما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014.

وحذر الرئيس بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستواجه عقوبات اقتصادية خطيرة إذا قام بغزو أوكرانيا، لكن موسكو نفت مرارًا وتكرارًا وجود أي نوايا لغزو أوكرانيا، وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الخميس إن التهديد بغزو ثان "مرتفع"

كما أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية بيانًا يوم الجمعة تتهم فيه روسيا بالتآمر لاستفزاز قواتها وإلقاء اللوم على كييف ، مضيفة أن "الوحدات العسكرية في الدولة المعتدية والدول العميلة تتلقى أوامر بالاستعداد لمثل هذه الاستفزازات".

وقال البيان إن الجهات الفاعلة المؤثرة تدفع بالروايات حول تدهور حقوق الإنسان في أوكرانيا ، وتلقي باللوم على الغرب في تصعيد التوترات ، و "تعزيز الروح الوطنية الروسية لتشجيع الدعم المحلي للعمل العسكري".