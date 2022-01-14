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ممثلة الأسر المنتجة بشمال سيناء: إنتاج سيدات سيناء أبهر زوار منتدى شباب العالم

الجمعة، 14 يناير 2022 09:00 ص
ممثلة الأسر المنتجة بشمال سيناء: إنتاج سيدات سيناء أبهر زوار منتدى شباب العالم من فعاليات المعرض بالمنتدى
شمال سيناء - محمد حسين

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أكدت منى جمعة، المشاركة بمنتدى شباب العالم  بشرم الشيخ ممثلة لسيدات الأسر المنتجة، بعرض منتجات الأسر من شمال سيناء، أن إنتاج سيدات شمال سيناء فى البيوت أسعد المشاركين فى المنتدى، والكثير منهم حرص على زيارة المعرض والاستفادة مما جرى توفيره.

وقالت منى جمعة لـ"اليوم السابع"، إن أسعد لحظة مرت عليهن هى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجناح المعروضات وحديثه المباشر مع كل المشاركات والاستجابة الفورية التى تحققت لكافة طلباتهن.

وأوضحت، أن 20 عارضة قدمن فى المعرض أجود ما تفخر به سيناء من منتجات يدوية متنوعة صنعتها سيدات من سيناء؛ من تطريز وأعمال يدوية وتعبئة منتجات وغيرها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و 2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.


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