مقتل عامل وإصابة ابنه فى إطلاق نار بسبب قطعة أرض.. فيديو لايف

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا لرصد كواليس مقتل عامل أطلق عليه أحد أفراد عائلته النار بقرية في العياط، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، وإصابة ابن المجني عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى حادث مقتل عامل بإحدى قرى العياط، أن خلافات متعلقة بالميراث وراء مقتل الضحية على يد أحد أفراد عائلته، حيث أطلق عليه النار خلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية بالقرية.

وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الجثة إلى المشرحة، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، كما تم الاستماع لأقوال ابن القتيل، لكشف ملابسات الحادث.

وكان قد لقى عامل مصرعه بإحدى قرى العياط فى الجيزة، خلال مشاجرة، نشبت بينه وبين شخص آخر بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز العياط. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لإطلاق نار من جانب أحد أفراد عائلته، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.