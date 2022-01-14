اليوم السابع
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معلومات قانونية.. لو أخفيت متحصلات جريمة العقوبة تصل للحبس مع الشغل

الجمعة، 14 يناير 2022 05:00 ص
معلومات قانونية.. لو أخفيت متحصلات جريمة العقوبة تصل للحبس مع الشغل سرقة منزل- أرشيفية
كتب- أحمد عبد الهادى

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العديد من المواطنين يتساءل عن معلومات قانونية لمعرفتها وتجنبها تماماً، فيقدم "اليوم السابع"، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.
 
ونوضح في السطور التالية، عقوبة إخفاء شخص متحصلات جريمة، أو أشياء مسروقة، حسب ما حدده القانون، حيث نصت المادة 44 مكرر، في قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
 
ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
 
كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
 
 
 

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