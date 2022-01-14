مصرع مدير مستشفى الهرم سابقا فى حادث مروى بـالإسكندرية الصحراوى

توفى منذ قليل الدكتور خالد مخلوف مدير مستشفى الهرم سابقا إثر تعرضه لحادث بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند مطلع الضبعة وتم نقل الجثة إلى مستشفى زايد العام وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العام التحقيق.
وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق.
وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة. - تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
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