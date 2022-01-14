مصرع مدير مستشفى الهرم سابقا فى حادث مروى بـالإسكندرية الصحراوى

كتب كريم صبحى

توفى منذ قليل الدكتور خالد مخلوف مدير مستشفى الهرم سابقا إثر تعرضه لحادث بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند مطلع الضبعة وتم نقل الجثة إلى مستشفى زايد العام وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العام التحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق.