مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقى شخص مصرعه بعدما دهسه قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة.



وتبين من الفحص أثناء عبور المتوفي القضبان دهسه القطار ولقي حتفه في الحال، تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.







