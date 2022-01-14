مصرع إثنين وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي شخصين مصرعهما، فيما أصيب آخر بإصابات متنوعة ما بين جروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع دراجة نارية، على طريق منيا القمح العزيزية إتجاه شبلنجة، وتم نقل المصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع دراجة نارية، علي طريق منيا القمح العزيزية إتجاه شبلنجة، بدائرة مركز شرطة منيا القمح، ما أسفر عن مصرع إثنين وإصابة آخر بإصابات متنوعة .



جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ علي الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وكلفت بالتحري عن الحادث وأسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات







