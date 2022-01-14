وشجب مجلس الأمن، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، احتجاز الحوثيين للسفينة الإماراتية "روابي"، مشددًا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة.



وكانت مندوبة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة، لانا نسيبة أفادت يوم الاثنين الماضي، بأن السفينة روابي، المختطفة لدى الحوثيين، تحمل مساعدات طبية، مشيرة إلى أنها تحمل معدات للمستشفى الميداني في جزيرة سقطرى.



وقالت مندوبة الإمارات، إن طاقم السفينة يضم 11 فردا من جنسيات مختلفة، مطالبة بإطلاق سراح روابي وطاقمها فورا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في 3 يناير، أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيا الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية.



من جانبه، شدد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس، أن الحوثيين يواصلون تعنتهم في رفض إطلاق النار، وتهديدهم للملاحة الدولية بنشر الألغام البحرية وشن الهجمات على السفن التجارية والمدنية، مشيرًا إلى قرصنة الحوثيين للسفينة روابي، ورفضها لكل الدعوات المطالبة بإطلاق سراح السفينة وطاقمها.