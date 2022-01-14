ماراثون الأقصر يجمع السياح من حول العالم برسالة أمن وآمان بالبر الغربي.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر، خلال وصول المتسابقين لنقطة النهاية بماراثون مصر الدولى في نسخته 29.

ومن جانبها قالت لمياء كامل نائبة وزير السياحة والآثار، أن ذلك الماراثون يحتفل القائمون عليه بالعام 29 على اطلاقه بمنطقة ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي، حيث يحرص منظموا الماراثون على تحدي كل الظروف خلال السنوات الماضية وإقامة الماراثون بإنتظام.

وأضافت لمياء كامل، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الفعاليات هي الأهم في دعم وتنشيط حركة السياحة بمصر، موضحاً أن مصر ترسل للعالم أجمع بتلك الفعاليات الرياضية رسالة أمن وأمان وسلام ومحبة للعالم أجمع.

ورصد "اليوم السابع" انطلاق المتسابقون فى فعاليات ماراثون مصر الدولى أمام معبد حتشبسوت، والذي يقام للعام الـ29 على التوالي، بمشاركة 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وكان قد التقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، مع اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالماراثون الذي يقام للعام التاسع والعشرون على التوالي بمدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال ماراثون مصر الدولي حال موافقة جميع الجهات المعنية، والماراثون مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحي المصري والمساهمة في تنشيط حركة السياحة الرياضية.

فيما أوضح رئيس ماراثون مصر الدولي، أنه من المقرر أن يقام الماراثون هذا العام يوم الجمعة الموافق 14 يناير الجاري في تمام الساعة 7 صباحاً من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بمشاركة 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

ومن الجدير بالذكر أن خط سير السباق يبدأ من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.