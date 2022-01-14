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مؤتمر علمى لقسم القلب بكلية الطب فى جامعة كفر الشيخ.. فيديو

الجمعة، 14 يناير 2022 07:27 م
مؤتمر علمى لقسم القلب بكلية الطب فى جامعة كفر الشيخ.. فيديو مؤتمر علمي لقسم القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، لفعاليات المؤتمر العلمي الذي نظمه قسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجمعية المصرية لتصلب الشرايين، المؤتمر العلمي السنوي، تحت عنوان «Cardio risk 2022»، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب.

ناقش المؤتمر الجديد في علاج ضعف عضلة القلب وعلاج الضغط وخاصة في حالات كبار السن ومرضى القصور المزمن في وظائف الكلي، فضلاً عن الجديد في علاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع في نسبة الدهون في الدم وعلاقته بمرض السكر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف رضا، أستاذ أمراض القلب بجامعة المنوفية، ورئيس الجمعية المصرية لتصلب الشرايين، والدكتور رضا بيومي، رئيس قسم أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور وائل الفقي، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.

ويأتي تنظيم فعاليات هذا المؤتمر، برئاسة الدكتور رضا بيومي، أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، والدكتور وائل حسيب، مدرس أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور محمد كمال سلامة، مدرس أمراض القلب بكلية الطب.
 


وحضر فعاليات المؤتمر، نخبة من أساتذة أمراض القلب، من بينهم، الدكتورة جميلة نصر، نائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة الإسماعيلية، والدكتور حمزة قابيل، أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة دمياط، ورئيس شعبة التجلط بالجمعية المصرية لأمراض القلب، والدكتور محمد النعماني، رئيس قسم القلب بجامعة المنوفية، والدكتور تامر مصطفى، أستاذ القلب بجامعة الزقازيق، والدكتور وليد العوضي، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور ياسر حزين، استشاري القلب والأوعية الدموية، والدكتور السيد كمال، استشاري القلب بمركز قلب المحلة.
 
الحضور بالمؤتمر الطبي
الحضور بالمؤتمر الطبي

الحضور بالمؤتمر من كليات الطب
الحضور بالمؤتمر من كليات الطب

المشاركون من المحاضرين في المءتمر
المشاركون من المحاضرين في المءتمر

مؤتمر علمي لقسم القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ
مؤتمر علمي لقسم القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ

 


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