لو بتعاني من نقص الهيموجلوبين؟.. أضف هذه الأطعمة الغنية بالحديد لنظامك الغذائى

كتبت مروة هريدى

الهيموجلوبين هو المادة التي تعطي الدم لونه الأحمر الغامق، وتدعم نقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة، وعلى الرغم من أنها قد تبدو حالة غير خطيرة للغاية، إلا أن مستويات الهيموجلوبين المنخفضة من المحتمل أن تسبب التعب وصعوبة التنفس وفقر الدم، ويمكن أن يؤدي البروتين الغني بالحديد أيضًا إلى حدوث مشاكل مثل ضيق التنفس والضعف والصداع، وكما اتضح، فإن نقص الحديد هو أيضًا أحد أكثر حالات نقص التغذية شيوعًا عند النساء والأطفال، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

بينما يمكن للناس الاعتماد على العلاجات الطبية للتعامل مع انخفاض مستويات الهيموجلوبين، فإن إجراء تغييرات غذائية معينة يمكن أن يساعد أيضًا في تزويد الدم بالأكسجين، وفيما يلى أفضل 5 أطعمة يمكن أن تساعد في التغلب على مستويات الهيموجلوبين المنخفضة فى الجسم:

السبانخ:

ربما لا ندرك أن هذا الغذاء الشتوي اللذيذ ذو الأوراق الخضراء، هو في الحقيقة مصدر غني للغاية بالكالسيوم والحديد، وهو عنصر غذائي يمكن أن يساعد في التغلب على مستويات الهيموجلوبين المنخفضة فى الجسم، حيث أن كوب واحد من السبانخ المطبوخة يعطي 6.5 جرام من الحديد.

الكبد واللحوم العضوية:

اللحوم العضوية صحية للغاية ومصدر غني للحديد، هذا ينطبق على أعضاء مثل الكبد والكلى والدماغ والقلب، جميع الأعضاء غنية بالحديد، كما أن لحوم الأعضاء غنية بفيتامينات ب والنحاس والسيلينيوم، حيث أن كوب كوب واحد (100 جرام) يمنحك 6.5 جرام من الحديد.

الأسماك

توفر الحديد والبروتينات كما أنها ذوى سعرات حرارية منخفضة، مثل التونة والسردين والماكريل، وهي مصادر ممتازة للحديد.

الفواكه المجففة

مثل الزبيب والتمر والمشمش، فهى صحية ومفيدة لتحسين عدد خلايا الدم عن طريق زيادة مستويات الهيموجلوبين.

العدس

يصف العدس بأنه طعامًا خارقًا معبأ بالحديد، حيث يحتوى كوب من العدس على 7 مجم من الحديد، كما أن العدس غني بالألياف والعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم .