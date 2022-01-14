لافروف: الولايات المتحدة تحتاج "الناتو" لوضع الغرب تحت سيطرتها

اعتبر وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن الولايات المتحدة تحتاج لحلف شمال الأطلسى "الناتو" فقط لوضع دول الغرب تحت سيطرتها.
وقال لافروف، اليوم الجمعة، خلال مؤتمره الصحفي السنوي بشأن نتائج عمل الدبلوماسية الروسية، إن الولايات المتحدة "تقول إنها لا تستطيع اتخاذ القرارات من دون الحلفاء، لكن واشنطن تحتاج الناتو في الغالب كأداة لتأكيد ذاتها كقائدة للغرب، فقط لإبقائهم (الدول الغربية) متماشين مع سياستها"، حسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وفى وقت سابق أشار وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى وجود "خطين أحمرين" بالنسبة لموسكو فيما يتعلق بأوكرانيا، محذرا من مغبة تدخل عسكريين من الناتو بالنزاع الدائر فى دونباس، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي السنوي في موسكو اليوم الجمعة، في معرض تعليقه على احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، إن روسيا ترفض رفضا قاطعا اقتراب الحلف من حدودها وتعتبر ذلك "خطا أحمر حقيقيا".
وأضاف لافروف: "حتى لو بقيت أوكرانيا خارج الناتو، فإنه قد تكون هناك اتفاقيات ثنائية محتملة مع الأمريكيين والبريطانيين والدول الغربية الأخرى التي تقيم منشآت وقواعد عسكرية على ضفاف بحر آزوف".
وتابع: "هذا أيضا غير مقبول بالنسبة لنا، لأن نشر أسلحة هجومية على أراضي جيراننا مثل أوكرانيا، يشكل تهديدا لروسيا، هو خط أحمر آخر".
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