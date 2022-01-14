لافروف: الولايات المتحدة تحتاج "الناتو" لوضع الغرب تحت سيطرتها

لافروف (أ ش أ)

اعتبر وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن الولايات المتحدة تحتاج لحلف شمال الأطلسى "الناتو" فقط لوضع دول الغرب تحت سيطرتها.

وقال لافروف، اليوم الجمعة، خلال مؤتمره الصحفي السنوي بشأن نتائج عمل الدبلوماسية الروسية، إن الولايات المتحدة "تقول إنها لا تستطيع اتخاذ القرارات من دون الحلفاء، لكن واشنطن تحتاج الناتو في الغالب كأداة لتأكيد ذاتها كقائدة للغرب، فقط لإبقائهم (الدول الغربية) متماشين مع سياستها"، حسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفى وقت سابق أشار وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى وجود "خطين أحمرين" بالنسبة لموسكو فيما يتعلق بأوكرانيا، محذرا من مغبة تدخل عسكريين من الناتو بالنزاع الدائر فى دونباس، حسبما نقلت "روسيا اليوم".