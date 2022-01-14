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لأئمة الأوقاف.. اعرف شروط مسابقة "أفصح الخطباء" بجوائز تصل لـ50 ألف جنيه

الجمعة، 14 يناير 2022 01:00 ص
لأئمة الأوقاف.. اعرف شروط مسابقة "أفصح الخطباء" بجوائز تصل لـ50 ألف جنيه وزارة الأوقاف
كتب ـ على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف، إطلاق المسابقات التشجيعية بين الأئمة والخطباء، والتى كان آخرها مسابقة "أفصح الخطباء"، والتى تهدف لاكتشاف ودعم المواهب المتميزة فى الخطابة، كما أن المسابقة مفتوحة للأئمة والوعاظ والواعظات وأساتذة الجامعة ومعاونيهم والمعلمين وخطباء المكافأة.

وتمر الاختبارات فى مسابقة "أفصح الخطباء"، بعدة مراحل كما يلى:

أولا : الاختبار التحريرى ويشمل:

1كتاب فن الخطابة بين الماضي والحاضر، والكتاب متاح بمكتبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور، وبفروع الهيئة العامة للكتاب سلسلة (ما) تحت عنوان (ما الخطابة)؟.

2- ما يطلب إليه كتابته من خطب.

ثانيا : الاختبار الشفوى:

فيما يطلب منه الحديث فيه من موضوعات.

وخصصت وزارة الأوقاف عدد من الجوائز كما يلى:

1. الجائزة الأولى: 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 90% فى كل من الاختبارين التحريرى والشفوى على حدة .

2. الجائزة الثانية: 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 85% فى كل من الاختبارين التحريرى والشفوى على حدة .

3. الجائزة الثالثة: 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فى كل من الاختبارين التحريرى والشفوى على حدة .

4. ثلاث جوائز تقديرية قيمة كل جائزة عشرة آلاف جنيه بشرط الحصول على 75% على الأقل فى كل من الاختبارين على حدة .

5. عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه بشرط الحصول على 70% على الأقل فى كل من الاختبارين على حدة .

6. مجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بنجاح، مع ترشيح الأوائل من العاملين بالأوقاف للعمل بالمساجد الكبرى وقوافل شركات البترول وغيرها.


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