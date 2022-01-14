اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:59 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية: الشطر الشمالى أطلق صاروخين يشتبه أنهما بالستيان باتجاه الشرق

الجمعة، 14 يناير 2022 12:57 م
كوريا الجنوبية: الشطر الشمالى أطلق صاروخين يشتبه أنهما بالستيان باتجاه الشرق صاروخ باليستى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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ذكرت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية،أن بيونج يانج أطلقت صاروخين يشتبه بأنهما بالستيان من إقليم بيونغان الشمالى باتجاه الشرق .
 
ونقلت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، اليوم الجمعة، عن مسئول كوري، قوله " إن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا بعد فترة وجيزة من إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخان باليستيان باتجاه الشرق، في ثالث استعراض للقوة لكوريا الشمالية هذا الشهر .
 
وأوضح المسؤول الكوري الجنوبي إن سول وواشنطن تتعاونان لتحليل المعلومات الاستخبارية المختلفة حول تجربة كوريا الشمالية للأسلحة .
وأطلقت كوريا الشمالية ما تزعم أنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في 5 يناير، في سعي واضح للحصول على أسلحة متطورة جديدة، وسط جمود المحادثات النووية مع الولايات المتحدة .
 
ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد المتورطين في برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

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