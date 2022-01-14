كفاح سيدة.. أم محمد من الإسكندرية تصنع السندوتشات وتكمل مسيرة زوجها الراحل "لايف"

الإسكندرية اسماء على بدر

اجرى اليوم السابع، بثا مباشرا مع قصة كفاح جديدة من محافظة الإسكندرية السيدة ام محمد التى تعمل فى بيع السندوتشات واكملت مسيرة زوجها بعد وفاته .



وتقول إنها تعمل فى المهنن منذ 45 سنة وكانت تساعد زوجها فى عمله حتى توفاه الله منذ 5 سنوات وقررت ان تستكمل المسيرة وتبيع السندوتشات .



وأضافت أن أسعارها تتراوح من 8 جنيه حتى 12 جنيه وتعمل منذ الساعة الراحة ظهرا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



وأشارت إلى أنه يأتى إليها خصيصا زبائن من مختلف الأماكن بالمحافظة لتناول السندوتشات لديها، خصوصا أنه له نكهه خاصة.



وطالبت كافه السيدات بالعمل والاجتهاد وكسب الحلال فى أى مهنة مهما من كانت صعبة سوف تجد التيسير وكسب الحلال مهما كانت التحديات .



أم محمد من الإسكندرية تصنع السندوتشات وتكمل مسيرة زوجها الراحل



أم محمد



خلال زيارتها بيت الله



كفاح أم محمد



