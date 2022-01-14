قراصنة الإنترنت يسرقون 400 مليون دولار فى كوريا الشمالية خلال 2021

كتبت: نهال أبو السعود

تمكن قراصنة الانترنت في كوريا الشمالية من سرقة 400 مليون دولار في هجمات على منصات عملات رقمية خلال العام الماضي، وفقا لشبكة بي بي سي.

وأفاد تقرير نشرته شركة تشايناليسيس، الرائدة في مجال التحليلات الجنائية بأسواق العملات الرقمية، بأن أصول رقمية قيمتها 400 مليون دولار سرقت في سبع هجمات على الأقل، واعتبر التقرير أن العام الماضي كان واحدًا من أنجح الأعوام على الإطلاق بالنسبة لقراصنة الإنترنت في كوريا الشمالية.

وقال التقرير ان الهجمات استهدفت شركات الاستثمار وأسواق العملات المركزية، مشيرا إلى احتمال أن يكون العديد من هجمات العام الماضي مرتبط بجماعة تطلق على نفسها اسم "لازاروس".

وبحسب تقرير تشايناليسيس، فإنه و"خلال الفترة من عام 2020 إلى 2021، زاد عدد هجمات القرصنة الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية من أربع إلى سبع هجمات، وارتفعت قيمة المبالغ المجنية من تلك الهجمات بنسبة 40 في المئة".

واستعان القراصنة في هجماتهم بعدد من الأساليب، منها على سبيل المثال الاحتيال للوصول إلى بيانات، واستغلال الشفرات والبرمجيات الضارة في سبيل سرقة الأموال من المنظمات المستهدفة.

وتخضع مجموعة لازاروس الكورية الشمالية لعقوبات أمريكية، كما أنها كانت واجهت اتهامات بالانخراط في هجمات قرصنة تُعرف باسم "واناكراي" التي تطالب بفِدية، وفي هجمات على بنوك دولية، وحسابات بنكية دولية، فضلاً عن هجمات إلكترونية على شركة سوني بيكتشرز للإنتاج الفني.

وقال تقرير تشايناليسيس: "بمجرد وصول الأموال إلى جهات خاضعة لسيطرة كوريا الشمالية، فإنها تخضع بدورها لعمليات غسيل أموال".