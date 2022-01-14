اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بالمنوفية لإجراء أعمال الصيانة.. تعرف عليها

الجمعة، 14 يناير 2022 04:26 م
فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بالمنوفية لإجراء أعمال الصيانة.. تعرف عليها وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشرت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم فصل  التيار الكهربائي عن محطة محولات قويسنا القديمة التابعة لقطاع المنوفية لمدة 3 أيام بداية من غدا السبت وحتى الاثنين لإجراء بعض أعمال الصيانة .
 
وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن فصل التيار الكهربائي سيبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا من نفس اليوم، موضحا أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي  هي "اجهور - عرب  الرمل - كفر ابشيش - كفر اشليم - كفر وهبه - جزء من قويسنا - معسكر قوات الأمن المنوفية - الإمداد  الجوي".
 
وأشارت الشركة، إلى أن الأماكن التي ستتأثر بالفصل يوم الأحد  16 يناير الجاري هي "شبرا قباله - اشليم - شمنديل - منشية داملو - جزء من عرب الرمل - بنك مصر - البنك الأهلي - بنك الاسكندرية - كفر طه - شبرا - كفر ابو الحسن".
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

المنوفيه

فصل التيار الكهربائي

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