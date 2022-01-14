فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بالمنوفية لإجراء أعمال الصيانة.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

نشرت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات قويسنا القديمة التابعة لقطاع المنوفية لمدة 3 أيام بداية من غدا السبت وحتى الاثنين لإجراء بعض أعمال الصيانة .

وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن فصل التيار الكهربائي سيبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا من نفس اليوم، موضحا أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي هي "اجهور - عرب الرمل - كفر ابشيش - كفر اشليم - كفر وهبه - جزء من قويسنا - معسكر قوات الأمن المنوفية - الإمداد الجوي".

وأشارت الشركة، إلى أن الأماكن التي ستتأثر بالفصل يوم الأحد 16 يناير الجاري هي "شبرا قباله - اشليم - شمنديل - منشية داملو - جزء من عرب الرمل - بنك مصر - البنك الأهلي - بنك الاسكندرية - كفر طه - شبرا - كفر ابو الحسن".