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فرحة العرائس أمام "حصان أحمس" ببنى سويف.. فيديو وصور

الجمعة، 14 يناير 2022 11:04 م
فرحة العرائس أمام "حصان أحمس" ببنى سويف.. فيديو وصور توافد الأهالى أمام تمثال احمس
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام بوابة مدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، ورصد اليوم السابع فرحة العرائس أمام "حصان أحمس" ليلة الزفاف والذى يقع أمام بوابة مدينة إهناسيا غرب بنى سويف.

ورصد اليوم السابع توافد سيارات الزفاف التى تقل العرائس والأهالى للاحتفال بيوم الزفاف حيث تقوم السيارات بالدوران والاحتفال أمام الحصان الذى يجر عربة حربية يقودها أحمس.

ويقول محمد عبدالله أحد الأهالى، أن توافد سيارات الزفاف أمام الحصان تعد عادة قديمة لأهالى مدينة أهناسيا للاحتفال بحفل الزفاف.

ويشهد مدخل مدينة إهناسيا ببنى سويف، زحامًا شديدًا وسيارات للاحتفال بالزفاف حول تمثال "الملك أحمس" والذى يمتطى جوادًا ومن خلفه عجلة حربية.

 

 

فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (1)
 
فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (2)
 
فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (3)
 
فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (4)
 
فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (5)
 
فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (6)
 
فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (7)
 
فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (8)
 
فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (9)
 
فرحة العرسان عند حصان أحمس ببنى سويف (10)

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