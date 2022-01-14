اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:22 م
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فحص 12 ألف طفلا حديث الولادة بالمنيا خلال ديسمبر 2021 بمبادرة السمعيات

الجمعة، 14 يناير 2022 01:11 م
فحص 12 ألف طفلا حديث الولادة بالمنيا خلال ديسمبر 2021 بمبادرة السمعيات طفل- أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 12 ألفا و217 طفلاً حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بصحة الطفل المصري وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان، والتي تنفذ بجميع مراكز المحافظة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى إنه تم فحص 270 ألف و282 طفلا حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم.


مديرية الصحة

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