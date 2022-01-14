طقس الخليج.. مستقر بالسعودية وصحو بالإمارات

وكالات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر، في حين يستمر درجات الحرارة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى، غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً في وقت لاحق من النهار.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 30%.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على الجزر والبحر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة --:-- والمد الثاني عند الساعة 01:06 الجزر الأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:06 والمد الثاني عند الساعة 07:10 الجزر الاول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:31 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 15 85 30 دبي 26 16 85 35 الشارقة 26 14 85 40 عجمان 25 16 85 35 أم القيوين 25 15 85 40 رأس الخيمة 27 14 85 40 الفجيرة 26 17 70 35 العين 26 14 85 40 ليوا 26 12 90 30 الرويس 26 12 90 40 السلع 25 12 90 35 دلما 25 17 85 50 طنب الكبرى 24 18 80 40 طنب الصغرى 24 18 80 40 أبو موسى 24 18 85 40