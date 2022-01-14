اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 03:32 م
أكرم القصاص
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ضبط 7474 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات وتحرير 751 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة

الجمعة، 14 يناير 2022 02:09 م
ضبط 7474 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات وتحرير 751 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مكبرة، لضبط المخالفين لقرار مجلس الوزراء بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم ارتداء الكمامة، وتداول الارجيلة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7474) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7432) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (42) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (751) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (174) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (991) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .


الإجراءات الاحترازية

تداول الارجيلة

ارتداء الكمامة

حملات أمنية

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