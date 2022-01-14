اليوم السابع
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ضبط 40 طربة حشيش بحوزة عاطل قبل توزيعها في مرسى مطروح

الجمعة، 14 يناير 2022 01:17 م
ضبط 40 طربة حشيش بحوزة عاطل قبل توزيعها في مرسى مطروح جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مرسى مطروح، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة الضبعة بحافظة مرسى مطروح، مكانا لهم لممارسة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه.

 كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح، رصدت نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (800٫000 ألف جنيه تقريباً).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


أمن مرسى مطروح

ترويج المخدرات

مخدر الحشيش

ضبط عاطل

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