ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج مخدر الهيروين والشادو فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في ضبط 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الاجرامى في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب) بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشادو – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات– مبلغ مالى 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.