ضبط 230 طربة حشيش بحوزة عاطلين قبل ترويجها فى الإسماعلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعلية، في ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم شرطة أبوضوير مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، رصدت نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرتى مركز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، كما أمكن ضبط المتهم الآخر حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫300٫000 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.