ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص "عاطل" – له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية)، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.