اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة فى العمرانية

الجمعة، 14 يناير 2022 04:56 م
ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة فى العمرانية ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها بين عملائه في العمرانية، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمنطقة العمرانية.

بإعداد كمين لملتهم، عقب رصد تحركاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

أقراص مخدرة

العمرانية

امن الجيزة

اخبار الحوادث

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