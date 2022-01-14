اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 10:40 ص
أكرم القصاص
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ضبط دجال أوهم ضحاياه بقدرته على علاج السحر باستخدام الحجاب والكتب فى سوهاج

الجمعة، 14 يناير 2022 10:07 ص
ضبط دجال أوهم ضحاياه بقدرته على علاج السحر باستخدام الحجاب والكتب فى سوهاج الدجال
سوهاج محمود مقبول

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لجأ مواطن في سوهاج لجمع مبالغ مالية عن طريق السحر والشعوذة، حيث تم القبض عليه واعترف بجريمته، وقال المتهم في اعترافاته، إنه أقنع ضحاياه بقدرته على حل مشاكلهم وتقديم وصفات سحرية لهم، وكتابة الأعمال من أجل الحصول على المال واستخدام الحجب والكتب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والسحر واستغلال مواقع التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية فى الإعلان عن نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد نشاطه الإجرامى  دفتر به بيانات المترددين عليه  مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وهاتف محمول، والفحص إحتوائها على أسماء الأشخاص وبياناتهم وصورهم ووصف لبعض حالات السحر التى يعانون منها والمبالغ المالية المدفوعة وبعض ىالأحجبة والكتب ومقاطع فيديو مصورة تظهر كيفية وطرق العلاج ومقاطع فيديو تشير إلى نشاط المتهم وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

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