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ضبط "خاطر وعقابية وحلية" كونوا تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات وحيازة السلاح بقليوب

الجمعة، 14 يناير 2022 04:43 م
ضبط "خاطر وعقابية وحلية" كونوا تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات وحيازة السلاح بقليوب حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لممارستهم نشاطا إجراميا بحيازتهم أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش"، وكمية من المواد المخدرة "الهيروين المخدر"، بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، سبق اتهامهم بعدة قضايا، بممارؤسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية، وتشكيل فريق بحثى  وتمكنوا من ضبط "أ ه ص"، 23 سنة، عاطل، وشهرته "خاطر"، سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات وسلاح، و"م ح م"، 35 سنة، عاطل، وشهرته "عقابية"، سبق اتهامه فى 5 قضايا، و"أ س ا"، 21 سنة، عاطل، وشهرته "حلية"، سبق اتهامه فى قضية تموين، بحوزتهم 3 سلاح نارى "بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش"، و5 طلقات من ذات العيار، و90 جرام من مسحوق الهيروين، وكمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالى 1050 جنيها، و3 هاتف محمول، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقييق.


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

الهيروين

الشادو

اسلحة نارية

قليوب

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

اخبار القليوبية

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