صيانة الترع والمجارى المائية خلال فترة السدة الشتوية بأسيوط.. صور

فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار أعمال تطهير الترع والأعمال الصناعية على المصارف والمجاري المائية خلال فترة السدة الشتوية، وذلك بمتابعة وتنفيذ الإدارة العامة للري أسيوط للارتقاء بمنظومة الرى خلال موسم أقل الاحتياجات بفصل الشتاء، استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات بفصل الصيف لنقل وتوصيل المياه لكافة الزراعات والقطاعات الأخرى المستخدمة للمياه بالكفاءة المطلوبة.



وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التوجيه بتكثيف أعمال الصيانة والتطهير والأعمال الصناعية، التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية خلال موسم السدة الشتوية بالتزامن مع موسم أقل الاحتياجات للارتقاء بالمنظومة، وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام لضمان وصول مياه الري، وطبقًا للكميات والمواعيد المقررة وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة.



من جانبه أوضح المهندس عمر سيف الدين مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، أنه جاري تطهير الترع والقيام بأعمال الصيانة والأعمال الصناعية في المجاري المائية والمصارف خلال فترة السدة الشتوية ، حيث يتطلب هذا الأمر عدم وجود مياه في المجاري المائية لسرعة تنفيذ الأعمال ، مشيرا إلى إنه تم تطهير وإزالة العوائق أسفل كوبري الحواتكة بالتنسيق مع هندسة ري منفلوط وتطهير الترعة أسفل كوبري الشلح بقرية بني عدي القبلية بمنفلوط، والقيام بأعمال ترميم وصيانة لمسقى رقم 5 الكيلو 150 بترعة الشيخ يوسف لافتا إلى الاستمرار في الأعمال للانتهاء من كافة الترع والمجاري المائية المستهدفة خلال هذه الفترة للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه..



كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع والحارات الضيقة بحي غرب أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وضمن برنامج التنمية المجتمعية .



وأضاف محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه جاري تركيب بلاط الانترلوك في حارات بمنطقه عزبه الطرح بجوار المدرسة الاسلامية، وحارة المغربي من سوق الخضار خلف المدرسه الخيرية عقب رفع كافة المخلفات والمعوقات وتمهيد وتسوية تلك الشوارع وفرش تربة بهذه المنطقة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتركيب والشوارع الضيقة بالحي خاصة مع صعوبة رصفها بالطرق التقليدية، لافتاً إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستمرة بمتابعة أعمال التطوير والتجميل والمرور الدوري والإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة ،مشيراً إلى العمل على تطوير المنطقة وإضافة رونق ومظهر جمالي وايضا تسهيل الحركة علي المواطنين للتنقل ضمن أولويات تطوير الحي.



استمرار تطهير وصيانة الترع خلال فترة السدة الشتوية بأسيوط



أعمال التطهير



الأعمال استمرار خلال فترة السدة الشتوية بأسيوط



الأعمال الجارية



السدة الشتوية بأسيوط



تطهير وصيانة الترع خلال فترة السدة الشتوية بأسيوط



جانب من الأعمال الجارية



جانب من الأعمال



جانب من التطهير



جانب من تطهير وصيانة الترع خلال فترة السدة الشتوية بأسيوط



خلال فترة السدة الشتوية بأسيوط



استكمال تركيب الانترلوك بحارتي الطرح والمغربي بحي غرب



استكمال تركيب الانترلوك بحارتي الطرح والمغربي



استكمال تركيب الانترلوك



الانترلوك بحارتي الطرح والمغربي بحي غرب



الانترلوك



الإنترلوك



تركيب الانترلوك بحارتي الطرح والمغربي بحي غرب



تركيب الانترلوك بحارتي الطرح والمغربي



تركيب الانترلوك بحي غرب



جانب من تركيب الإنترلوك







