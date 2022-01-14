صحيفة إسبانية: أوروبا تواجه أكبر مخاطر نشوب حرب منذ 30 عامًا

فاطمة شوقى

انتهت الجولة الثالثة من الاتصالات الدبلوماسية بين روسيا والغرب لمحاولة تحييد مخاطر الصراع بتهديدات جديدة بالحرب، وأصبحت أوروبا مهددة بنشوب حرب أكثر من أى وقت مضى.

وحذر وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، من أن "خطر نشوب حرب" في أوروبا "يبدو الآن أكبر من أي وقت مضى خلال الثلاثين عامًا الماضية"، حيث أن روسيا جادلت بأنه لا يزال هناك وقت للدبلوماسية، لكن خبراءها العسكريين كانوا يعدون الخيارات في حالة عدم تهدئة التوترات بشأن أوكرانيا.

بعد اجتماعات هذا الأسبوع في جنيف وبروكسل ، والتي كشفت الخلافات بين المحاورين، توقف الحوار بشكل نهائي في المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

وتريد روسيا رسم "خطوط حمراء" لمنع الحلف من قبول عضوية أوكرانيا أو السماح للولايات المتحدة باستخدام الأراضي الأوكرانية كقاعدة صواريخ، ويؤكد أن قبول 14 عضوا من المجال الشيوعي السابق خلال العقود الماضية يشكل تهديدا لأمنه القومي.

وقال السفير الأمريكي مايكل كاربنتر بعد محادثات مع روسيا في فيينا إن على الغرب الاستعداد لتصعيد محتمل للتوترات مع موسكو. وقال للصحفيين "طبول الحرب تدق بصوت عال والخطاب صار عنيفا للغاية." وكان يشير إلى التهديدات التي أطلقها السفير الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، ألكسندر لوكاشيفيتش: "إذا لم نسمع ردًا بناء على مقترحاتنا في غضون فترة زمنية معقولة ، واستمر السلوك العدواني تجاه روسيا ، فسيتعين علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمان الاستراتيجية والقضاء على التهديدات غير المقبولة لأمننا القومي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الاجتماعات السابقة أظهرت أن هناك "طريق مسدود أو اختلاف في النهج" ولا يرى أي سبب للجلوس مرة أخرى في الأيام المقبلة لاستئناف هذه المناقشات.

وأضاف "يقدم المستشارون العسكريون الروس خيارات للرئيس فلاديمير بوتين في حالة تفاقم الوضع حول أوكرانيا. حتى أن ريابكوف علق على إمكانية نشر البنية التحتية العسكرية الروسية في دول خارج أوروبا ، مثل كوبا أو فنزويلا. وقال "لا أريد تأكيد أي شيء أو استبعاد أي شيء".

وقال ريابكوف: "بالطريقة الأمريكية ، فإن حرية التصرف في السياسة الخارجية والعسكرية هي حجر الزاوية لضمان نفوذ تلك الدولة في العالم. كل شيء يعتمد على تصرفات الزملاء الأمريكيين".

شجب الأمريكيون خطة مزعومة من جانب روسيا للتدخل مرة أخرى في أوكرانيا ، وهو الأمر الذي تصفه موسكو بأنه سخيف.

وتطالب روسيا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ، ككل ، بضمانات ملزمة بعدم وضع صواريخ بالقرب من حدودها ، لا سيما في بولندا ورومانيا. ولكن للقضاء على هذه "التهديدات" التي تستنكرها روسيا ، هناك الكثير مما يمكن تتبعه.