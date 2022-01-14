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شمس ساطعة وسماء صافية وهدوء فى حالة البحر بالغردقة.. فيديو لايف

الجمعة، 14 يناير 2022 10:16 ص
شمس ساطعة وسماء صافية وهدوء فى حالة البحر بالغردقة.. فيديو لايف حالة الطقس الآن
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا لحالة الطقس بمدينة الغردقة، ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام حيث شهدت استقرار في حالة الطقس على أغلب الانحاء، وظهرت سماء صافية وشمس مشرقة وحالة من الهدوء في البحر الأحمر.

وظهر خلال البث المباشر رواج بحري للنشات السياحية خلال ابحارها الي مواقع الغوص المختلفة، وكذلك الي الجزر البحرية المختلفة وعلى رأسها جزيرة الجفتون الأشهر في الخبر الأحمر.

وتشهد مدينة الغردقة خلال الأيام الحالية، حالة من الرواج السياحي والبحري على أغلب مدن المحافظة، خاصة مدينة الغردقة ومدينة مرسي علم، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي قرابة 180 رحلة طيران روسية خلال الاسبوع، كما يشهد مطار مرسي علم استقبال اكثر من 69 رحلة اسبوعية من عدة دول مختلفة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم الجمعة 4 رحلات طيران دولية من دول مختلفة ضمن 64 رحلة طيران استقبلها خلال الاسبوع الجاري، حيث يتم التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المطار على الوافدين.
 


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