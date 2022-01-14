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شركة البترول الوطنية الكويتية: عمليات التصدير لم تتأثر بحريق مصفاة الأحمدى

الجمعة، 14 يناير 2022 03:23 م
شركة البترول الوطنية الكويتية: عمليات التصدير لم تتأثر بحريق مصفاة الأحمدى حريق نفطي
وكالات

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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية يوم الجمعة السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي، مؤكدة "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق".
 
وقالت الشركة في سلسلة تغريدات على حسابها على موقع تويتر إن عشرة أشخاص أصيبوا بينهم خمسة بحروق شديدة نتيجة الحريق مشيرة إلى أن الوحدة المتضررة كانت خارج الخدمة.
 
وأضافت "كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء".
 
وفي سبتمبر، أعلنت الشركة أنها بدأت مشروعا صديقا للبيئة يتضمن زيادة القدرة التكريرية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.

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الكويت

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