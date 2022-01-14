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شاب سيناوى مشارك فى منتدى الشباب: استفدنا من تبادل الثقافات لتطوير مجتمعاتنا

الجمعة، 14 يناير 2022 04:00 ص
شاب سيناوى مشارك فى منتدى الشباب: استفدنا من تبادل الثقافات لتطوير مجتمعاتنا الدكتور جبريل فتيح
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد الدكتور جبريل فتيح، أحد شباب جنوب سيناء المشاركين فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن المنتدى يعد منصة فكرية شبابية لطرح الأفكار والرؤي الشبابية في موضوعات الساحة العالمية، التي تهم المجتمع الدولي ككل ومتواكبة مع التطورات الفكرية والتكنولوجية الحديثة.

وأضاف فتيح لـ"اليوم السابع"، استقبلنا الضيوف بكل ترحاب من جميع دول العالم على أرض السلام شرم الشيخ، وكنا سعداء ونحن على أرض سيناء يحضر لنا كل شباب العالم.

وأشار إلى أنهم كمشاركين من سيناء تحققت لهم استفادة لا حدود لها، ومن بينها تبادل الثقافات والموضوعات التي تخص التنمية المستدامة وكيفية توظيفها في تطوير مجتمعاتنا، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواءمة التغيرات المناخية بما لا يضر مستقبل الكرة الأرضية، وضرورة استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة وتغيير السلوك الإنساني للحفاظ على دورة الحياة بشكل طبيعي، يضمن نقاء الغلاف الجوي وتوفير حياة كريمة لنا جميعا وللأجيال القادمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و 2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.


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