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سماء ملبدة بالغيوم وبرودة وهبوب رياح شديدة بكفر الشيخ.. فيديو لايف

الجمعة، 14 يناير 2022 01:44 م
سماء ملبدة بالغيوم وبرودة وهبوب رياح شديدة بكفر الشيخ.. فيديو لايف هبوب رياح شديدة وسماء ملبدة بالغيوم بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع"، اليوم الجمعة، حالة الطقس بمدن وقرى كفر الشيخ، والتي اتسمت برياح شديدة وسماء ملبدة بالغيوم، واحتمالية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ عن توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط، لليوم السادس على التوالي، نظرا لسوء الاحوال الجوية من هبوب رياح وارتفاع الأمواج، ورست المراكب ميناء الصيد بالبرلس وعلى جانبي شاطئ بحيرة البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل بمطوبس.

كما أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ عن استمرار انعقاد غرف العمليات، لمتابعة حالة الطقس، ورفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ، أولا بأول في حالة هطولها.

وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

 

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