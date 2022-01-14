سقوط عمود إنارة اصطدمت به سيارة نقل وحدوث تلفيات بعدد من السيارات فى إمبابة

كتب عبد الرحمن سيد

سقط عمود إنارة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، نتيجة اصطدام سيارة نقل به تحمل أثاث خلال نقله لشقة، مما أسفر عن حدوث تلفيات بعدد من السيارات، وتم التحفظ على سائق السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط عمود إنارة بمنطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة نقل تحمل أثاث شقة "عفش"، قبل مطلع كوبري الساحل، اصطدمت بالعامود، مما أسفر عن سقوطه، وحدوث تلفيات بعدد من السيارات دون إصابات.

تم ضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وإخطار الجهة المختصة لإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.