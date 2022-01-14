اليوم السابع
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زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة جزيرة جاوا فى إندونيسيا

الجمعة، 14 يناير 2022 11:56 ص
زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة جزيرة جاوا فى إندونيسيا زلزال
رامى محيى الدين

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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات المنطقة الواقعة قبالة جزيرة جاوا في إندونيسيا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وفى بداية العام قتل طفلان وأجلى نحو 24 ألف شخص إثر فيضانات عارمة اجتاحت جزيرة سومطرة الإندونيسية، يعزو مدافعون عن البيئة أسبابها إلى تأثير إزالة الغابات، وأدت الأمطار الغزيرة التى هطلت على شمال الجزيرة الإندونيسية منذ 31 ديسمبر إلى فيضان الأنهار ورفع منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار فى المناطق السكنية، بحسب وكالة إدارة الكوارث المحلية، بحسب "روسيا اليوم" .

 

 

 


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إندونيسيا

جزيرة جاوا

زلزال اندونيسيا اليوم

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