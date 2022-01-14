زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب أفغانستان وطاجيكستان

كتب وكالات

أعلن مركز أوروبا والبحر المتوسط، لرصد الزلازل رصد هزة أرضية بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، ضربت أفغانستان وطاجيكستان.

وأوضح أنه تم تسجيل الهزة فى جبال هندوكوش شمال شرقى أفغانستان وجنوب طاجيكستان عند الساعة 16:30 بتوقيت UTC اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن مركز الهزة كان على عمق 100 كم، وعلى بعد 25 كم عن بلدة إشكاشيم الطاجيكية، بحسب "روسيا اليوم".

وكان ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات المنطقة الواقعة قبالة جزيرة جاوا في إندونيسيا، وفى بداية العام قتل طفلان وأجلى نحو 24 ألف شخص إثر فيضانات عارمة اجتاحت جزيرة سومطرة الإندونيسية، يعزو مدافعون عن البيئة أسبابها إلى تأثير إزالة الغابات، وأدت الأمطار الغزيرة التى هطلت على شمال الجزيرة الإندونيسية منذ 31 ديسمبر إلى فيضان الأنهار ورفع منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار فى المناطق السكنية، بحسب وكالة إدارة الكوارث المحلية، بحسب "روسيا اليوم" .