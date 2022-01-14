زراعة الشرقية تنفذ مدرسة حقلية عن محصول الفول البلدى بجمعية أبو سليم بأبو كبير

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معاهد بحوث الإرشاد الزراعي والبقوليات وأمراض النبات بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول الفول البلدي بناحية جمعية أبو سليم بمركز أبو كبير في حضور المهندس اشرف الدمرداش مدير عام الارشاد الزراعي بالمديرية والمهندس محمد فاروق يونس مدير عام الادارة الزراعية بأبو كبير والمهندس اسامه عبد المعبود أخصائي الارشاد بالمديرية والمهندس احمد محمد حسن اخصائ البقوليات بإدارة ابو كبير الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة مشاركة الدكتور إسماعيل أبو بكر الصديق والدكتور سعيد ضاحي من مركز بحوث البقوليات، والدكتور محمد خضر من معهد بحوث الإرشاد الزراعي والدكتور سلامة البلاسى والدكتورة أمل زكريا نور الدين من معهد بحوث أمراض النبات في المدرسة الحقلية وتم التحدث عن الأهمية الاقتصادية للفول البلدي كغذاء رئيسي للإنسان والحيوان، وأهم الأصناف الموصي بزراعتها مثل جــ 716 – جــ 843 سخا 1 – سخا4 وعن معدلات التقاوي 30 كيلو جرام وضرورة معاملة التقاوي ببكتيريا العقدين قبل الزراعة مباشرةً وضرورة زراعة الفول البلدي على خطوط أو مصاطب من الريشتين ووضع بذرة واحدة بكل جورة على مسافة 25 : 30 سم وضرورة مقاومة الحشائش بالمبيدات الموصي بها كيماويا بالمعدل الموصي به في المواعيد المحددة وعلاج أي إصابات بحشرة المن أولا بأول وضرورة الرش الوقائي للفول البلدي ومراعاة عدد الريات حسب طبيعة الأرض وحالة الجو.

من جانبه، أضاف المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.