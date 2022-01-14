اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 10:54 ص
أكرم القصاص
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روسيا تشهد قفزة جديدة بإصابات كورونا وتسجل 23820 إصابة خلال 24 ساعة

الجمعة، 14 يناير 2022 10:11 ص
روسيا تشهد قفزة جديدة بإصابات كورونا وتسجل 23820 إصابة خلال 24 ساعة معمل اختبارات ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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كشفت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة الروسية، أن البلاد سجلت اليوم الجمعة، 23820 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 21155 حالة أمس الخميس.

وقالت غوليكوفا في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم" اليوم الجمعة: "في اليومين الأخيرين، تتجاوز الأعداد اليومية لحالات كورونا عتبة الـ20 ألف حالة، واليوم هناك 23820 حالة جديدة".

وبلغت حصيلة أول أمس الأربعاء 17946 إصابة، وذلك بعدما كانت المعدلات تتراوح بين 15 و17 ألف على مدى الأسبوع من 3 إلى 10 يناير في ظل انحسار الموجة السابقة من الوباء.

وتتوقع السلطات الروسية ارتفاعا قد يكون قياسيا في حالات الإصابة بكورونا في البلاد في الأسابيع القادمة بسبب انتشار متحور "أوميكرون".

 


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