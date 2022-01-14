وأضاف موريسون - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ إن " الجائحة كانت شديدة الصعوبة على كل إسترالي ولكننا تعاونا معا وأنقذنا الأرواح وسبل العيش" ، مشيرا إلى أن "الإستراليين قاموا بالكثير من التضحيات خلال هذه الجائحة وهم يتوقعون بحق أن يتم حماية نتاج تلك التضيحات . "



وأردف قائلا إن " سياساتنا القوية لحماية الحدود حافظت على سلامة الإستراليين قبل كوفيد والآن خلال الجائحة ."

كان وزير الهجرة الإسترالي أليكس هوك قد ألغى - في وقت سابق اليوم - للمرة الثانية تأشيرة لاعب التنس الصربي المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش لأسباب متعلقة بالصحة العامة.



وألغيت تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الأولى فور وصوله إلى ملبورن الأسبوع الماضي وسط جدل حول إعفائه الطبي من قواعد التطعيم ضد كورونا، إلا أنه فاز باستئناف المحكمة ضد قرار إلغاء تأشيرته مما سمح له بالبقاء في البلاد .