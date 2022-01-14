رئيسة وزراء السويد تعلن إصابتها بكورونا.. وتؤكد: "سأقوم بعملى من المنزل"

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت ماجدالينا أندرسون، رئيسة وزراء السويد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مؤكدة أنها تشعر بحالة جيدة وسوف تقوم بعزل نفسها وإدارة عملها من المنزل، مشيرة على أن انتشار العدوى أصبح مرتفعا للغاية فى البلاد.

وكتبت ماجدالينا، فى تدوينه عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "لقد أثبتت اختباراتى أنها إيجابية لـ covid-19 فى اختبار سريع، أشعر أننى بحالة جيدة فى ظل هذه الظروف وسوف أقوم بعملى من المنزل"، وأضافت "انتشار العدوى مرتفع للغاية فى الوقت الحالى، ويجب أن نساعد بعضنا البعض لوقف العدوى، اتبعوا التوصيات واعتنوا ببعضكما البعض".





وسبق وأعلنت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، أن بلادها بصدد فرض تدابير أكثر صرامة لمواجهة الارتفاع الكبير فى الإصابات بفيروس كورونا والضغط المتزايد على المستشفيات، وقالت أندرسون فى مؤتمر صحفى: "لقد تدهور الوضع بلا شك.. فمستوى الإصابات فى البلاد بلغ مستوى تاريخى مرتفع".

وتشمل الإجراءات الجديدة أمرًا بالعمل من المنزل إن أمكن، وتحديد عدد الأشخاص فى المناسبات العامة، وإغلاق المطاعم فى الساعة 11 مساءً، وسيُطلب من البالغين الحد من المخالطة الاجتماعية فى الأماكن المغلقة.