اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 11:49 ص
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"دينا" بطلة من ذوى الهمم تحصد ميدالية بمسافة 12 كيلو فى ماراثوم الأقصر..صور

الجمعة، 14 يناير 2022 11:44 ص
"دينا" بطلة من ذوى الهمم تحصد ميدالية بمسافة 12 كيلو فى ماراثوم الأقصر..صور "دينا" بطلة من ذوى الهمم تحصد ميدالية فى ماراثوم الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع البطلة دينا عادل البطلة الوحيدة من المكفوفين التى حصدت ميدالية في سباق 12 كيلو متر في فعاليات ماراثون مصر الدولي المقام في ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر.

وقالت البطلة دينا عادل من ذوي الهمم، إنها سعيدة بالمشاركة للمرة الثالثة في ماراثون مصر الدولي بالأقصر، فهى بدأت السباقات الماراثونية في بطولة في دولة الأردن، وحصدت المركز الأول وقتها، ومنذ مشاركتها في بطولة الأقصر تحصد مراكز متقدمة، معبرة عن سعادتها بالتواجد في الأقصر في ذلك الطقس المميز.

دينا عادل البطلة الوحيدة من المكفوفين تحصد ميدالية بمسافة 12 كيلو متر (1)

ومن جانبها قالت لمياء كامل نائبة وزير السياحة والآثار، إن ذلك الماراثون يحتفل القائمون عليه بالعام 29 على اطلاقه بمنطقة ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي، حيث يحرص منظموا الماراثون على تحدي كل الظروف خلال السنوات الماضية وإقامة الماراثون بإنتظام.

دينا عادل البطلة الوحيدة من المكفوفين تحصد ميدالية بمسافة 12 كيلو متر (2)

وأضافت لمياء كامل لـ"اليوم السابع"، على أن تلك الفعاليات هي الأهم في دعم وتنشيط حركة السياحة بمصر، موضحاً أن مصر ترسل للعالم أجمع بتلك الفعاليات الرياضية رسالة أمن وأمان وسلام ومحبة للعالم أجمع.

دينا عادل البطلة الوحيدة من المكفوفين تحصد ميدالية بمسافة 12 كيلو متر (3)

ورصد "اليوم السابع" إنطلاق المتسابقون فى فعاليات ماراثون مصر الدولى أمام معبد حتشبسوت، والذي يقام للعام الـ29 على التوالي، بمشاركة 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

جدير بالذكر أن خط سير السباق يبدأ من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.


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