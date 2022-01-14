دينا أيمن بعد تكريمها فى منتدى الشباب: شرف عظيم تسلم التكريم من الرئيس السيسي

كتب محمد تهامى زكى

أعربت الدكتورة دينا أيمن، مدير برنامج فى شركة ميكروسوفت العالمية، وإحدى المكرمات بمنتدى شباب العالم، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت إنها "شعرت بالفخر بالتكريم ضمن ختام فعاليات منتدى شباب العالم"، متابعة "شعرت بالفخر أنه يتم تكريمى فى بلدى من رئيس بلدى الرئيس عبد الفتاح السيسى".

ونشرت دينا، عبر ستورى حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة تكريمها من الرئيس السيسى، وعلقت عليها: "لقد كان شرفًا عظيما أن أتسلم هذا التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى".



"ستورى" دينا أيمن على موقع إنستجرام

وشهد، مساء أمس الخميس، ختام فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، فى مقر النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى كرم عدد من النماذج الشبابية الملهمة حول العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



الرئيس السيسى يكرم دينا أيمن