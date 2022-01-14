خلال 24 ساعة.. ضبط 7856 حكم قضائى متنوع و20 قضية اتجار مخدرات بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (22) متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (7856) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.